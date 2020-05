Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort d’Alvaro Gonzalez sur son arrivée à Marseille !

Publié le 7 mai 2020 à 0h45 par D.M.

Alvaro Gonzalez est une nouvelle fois revenu sur son passage à l’OM. Alors que son transfert définitif n’a toujours pas été entériné, le défenseur espagnol a une nouvelle fois fait part de son amour pour le club marseillais

« Comme le Championnat de France n’est pas allé au terme de ses 38 journées, il y a comme un vide juridique, et je suis un peu dans l’attente. Je suis tous les jours au téléphone avec mon agent, avec Andoni Zubizarreta, pour savoir quand est-ce que mon "transfert" sera validé » déclarait Alvaro Gonzalez lors d’un entretien à RMC . Prêté par Villarreal avec option d’achat obligatoire après cinq rencontres disputées, Alvaro Gonzalez a mis tout le monde d’accord à l’OM grâce à ses performances. Selon les dernières informations de RMC Sport , le transfert du défenseur espagnol ne serait pas remis en cause et ce, malgré la situation compliquée que traverse le.club marseillais. L'OM compterait toujours s’offrir définitivement Alvaro Gonzalez et pourrait prochainement verser à Villarreal une somme comprise entre 4 et 8M€.

« C’est sûrement mon année la plus belle en tant que professionnel »