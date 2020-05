Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani aurait reçu une très belle offre !

Publié le 28 mai 2020 à 12h15 par A.M.

En fin de contrat au PSG, Edinson Cavani ne devrait pas manquer d'opportunités pour rebondir cet été. Le Matador aurait même déjà reçu un contrat de trois ans de l'Inter Milan, ce qui ne le laisserait pas indifférent.

L'avenir d'Edinson Cavani fait grandement parler. Et pour cause, le contrat du Matador prend fin le 30 juin ce qui lui offre la possibilité de discuter avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre la saison prochaine. Malgré tout, le meilleur buteur de l'histoire du PSG serait disposé à revoir considérablement son salaire à la baisse afin de rester à Paris comme le révélait récemment L'Equipe du Soir. Toutefois, malgré ses efforts, Edinson Cavani semble se diriger vers la sortie puisque Leonardo est proche d'un accord avec l'Inter Milan au sujet d'un rabais sur l'option d'achat de Mauro Icardi. Et la saison prochaine, le PSG ne conservera pas ses deux buteurs. Une déception pour Edinson Cavani qui ne devrait toutefois pas manquer de propositions.

L'Inter s'attaque à Cavani