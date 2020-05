Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani reçoit un nouvel appel du pied !

Publié le 28 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier d’Edinson Cavani du côté de Naples, Andrea Dossena estime que le buteur du PSG aurait tout intérêt à revenir en Italie cet été.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani (33 ans) semble bien parti pour quitter librement le club de la capitale à cette échéance. D’ailleurs, le buteur uruguayen aurait aurait une belle cote sur le marché des transferts, et notamment en Italie où l’Inter Milan et Naples garderaient un œil sur lui. L’ancien milieu gauche italien Antonio Dossena, qui a côtoyé Cavani entre 2010 et 2012 à Naples, a évoqué le sujet sur beINSPORTS .

« J’aimerais qu’il puisse retourner en Italie »