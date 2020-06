Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani et Thiago Silva voient une porte se fermer !

Publié le 12 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Thiago Silva et Edinson Cavani pourraient quitter le PSG cet été, leurs contrats respectifs arrivant à expiration. Et alors qu’une bonne poignée de clubs seraient ouverts à l’arrivée des deux joueurs parisiens, l’OGC Nice n’y voit pas l’utilité compte tenu de la situation actuelle.

Au cours de ces dernières années, Thiago Silva et Edinson Cavani ont été des cadres de l’effectif du PSG. Cependant, les contrats de l’Uruguayen et du Brésilien vont arriver à expiration le 30 juin prochain. Une courte prolongation pour qu’ils puissent disputer le reste de la Ligue des champions en août prochain aurait de fortes chances d’être signée. Néanmoins, un contrat pour une voire deux saisons supplémentaires est moins certain en l’état actuel des choses. Et alors qu’ils seront libres de s’engager avec le club de leur choix, Cavani et Thiago Silva ne devraient pas manquer de sollicitations. Il ne faudra cependant pas compter sur l’OGC Nice.

« Investir autant, ce serait tout mettre sur un seul joueur »