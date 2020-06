Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait frapper très fort à… Liverpool !

Publié le 13 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

La presse anglaise a lâché une petite bombe vendredi en révélant un intérêt du PSG pour Virgil Van Dijk. Et son transfert pourrait bien avoir lieu, compte tenu du manque de progression dans sa prolongation de contrat à Liverpool.

Avec l’incertitude qui règne autour de l’avenir de Thiago Silva, le10sport.com vous ayant révélé que son cas n’était pas réglé, une réunion devant avoir lieu entre le Brésilien et Leonardo, le directeur sportif du PSG continuerait cependant de préparer sa succession. D’après le tabloïd britannique The Sun , Paris se pencherait sur le dossier Virgil Van Dijk ! Bien que le joueur soit sous contrat jusqu’en juin 2023, des discussions seraient en cours avec la direction de Liverpool pour le prolonger jusqu’à l’été 2025. Cependant, cette opération ne serait pas en bonne voie.

La prolongation de Van Dijk se compliquerait !