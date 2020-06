Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça encore loin du compte pour Lautaro Martinez

Publié le 12 juin 2020 à 1h30 par La rédaction

Même si les médias catalans annoncent un premier rapprochement entre l’Inter Milan et Barcelone pour le transfert du buteur argentin, on est encore très loin d’un accord entre les deux clubs. Analyse.

Ces dernières heures, les médias catalans ont révélé qu’un début de rapprochement pouvait intervenir entre le FC Barcelone et l’Inter Milan au sujet de Lautaro Martinez, les deux clubs s’étant entendus sur le profil de Junior Firpo comme pouvant être inclus dans la transaction.

Deux obstacles encore de taille

Pourtant, on paraît encore très loin d’un accord. En effet, deux obstacles majeurs restent à lever : d’une part, il faut que les deux clubs s’entendent sur la valorisation de Junior Firpo. Le FC Barcelone l’évalue à 40 millions d’euros, l’Inter Milan à 20. Le différentiel est très important. D’autre part, quand bien même Firpo est inclus dans le deal, le FC Barcelone devra encore ajouter entre 70 et 90 millions d’euros en cash pour s’aligner sur le montant de la clause libératoire de 111 millions d’euros. Or en l’état, le club catalan n’a pas cet argent… Il lui faut au préalable réaliser une ou deux grosses ventes…