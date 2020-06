Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Premier couac pour Eyraud dans ce gros projet ?

Publié le 12 juin 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que certains joueurs issus du centre de formation s’apprêtent s’engager avec l’OM, d’autres se laissent le temps de la réflexion avant de signer leur contrat à l’instar de Fabio Vanni ou encore d’Ilyès Zouaoui.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Isaac Lihadji, l'un des éléments les plus prometteurs du centre de formation, devrait bel et bien rejoindre le LOSC la saison prochaine. Un coup dur pour Jacques-Henri Eyraud qui ne voudrait pas connaître de nouvelles déconvenues et aurait proposé un contrat professionnel à huit joueurs issus du centre de formation. Certains auraient donné leur accord à l’instar d’Aaron Kamardin, Nassim Ahmed ou encore Cheikh Souaré. Mais l’OM aurait également proposé à certains membres un contrat stagiaire et/ou aspirant.

Premiers refus chez les jeunes ?