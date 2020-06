Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Osimhen, Lihadji... Le LOSC s'active pour son recrutement estival !

Publié le 11 juin 2020 à 13h30 par Bernard Colas

Alors que le LOSC effectuait sa reprise ce jeudi, ça s'active en interne. En effet, la direction prépare la saison prochaine, et anticipe plusieurs départs importants.

Comme l'été dernier, le LOSC va se montrer actif durant le mercato, surtout en période de crise du coronavirus. Comme vous l'a révélé le 10 Sport le 30 mai dernier, plusieurs départs sont d'ores et déjà envisagés par Gérard Lopez. Sans surprises, Victor Osimhen et Gabriel sont les joueurs qui ont le plus la cote sur le marché des transferts et devraient permettre aux Dogues de renflouer leurs caisses. Le départ de l'attaquant nigérian est toujours d'actualité malgré les récentes déclarations du joueur et de son agent. Souhaitant progresser, le protégé de Christophe Galtier ne dira pas non à un départ, et le LOSC pourrait également donner son aval en cas d'offres satisfaisantes comme nous vous l'expliquions dernièrement. Il en est de même pour Gabriel. Les deux joueurs ont d'ailleurs la cote en Premier League, mais le Napoli est également à l'affût dans ces dossiers d'après le 10 Sport .

Déjà une piste pour la succession d'Osimhen

Le LOSC ne fera toutefois aucun cadeau malgré la crise sanitaire qui bouleverse l'économie du football. D'après RMC , le chiffre de 80M€ revient avec insistance du côté de Lille pour Victor Osimhen, et le club nordiste a bien l'intention d'attendre l'ouverture du marché international avant d'envisager le départ de ses joueurs. Cela n'empêche pas Luis Campos de plancher sur la succession éventuelle du Nigérian selon nos informations exclusives, puisque le LOSC s'intéresse de très près Talles Magno (17 ans), le jeune attaquant de Vasco de Gama, qui aura 18 ans dans quelques jours. Une offre supérieure à 10M€ aurait même été transmise, mais celle-ci aurait été repoussée par les Brésiliens. Pour autant, le LOSC pourrait prochainement revenir à la charge.

Gabriel courtisé, Gaitan pas conservé

De son côté, Gabriel serait estimé à 30M€ par sa direction selon RMC . Comme nous vous l'indiquions, plusieurs écuries anglaises et italiennes s'intéressent au défenseur, à l'image d'Everton. Zeki Celik et Xeka feraient également partie des possibles partants, tandis que le départ de Nicolas Gaitan est déjà acté. RMC explique en effet que l'option d'achat de l'international argentin n'a pas été levée car son salaire était trop élevé. Tous deux en fin de contrat, Jérémy Pied et Loïc Rémy devraient prochainement entrer en négociation pour une prolongation au LOSC. Deux à trois départs seraient au final envisagés au domaine de Luchin, tandis qu'une arrivée est d'ores et déjà attendue.

Une première arrivée attendue