Mercato - OM : Eyraud serait proche de boucler trois renforts !

Publié le 11 juin 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors que l’OM est en grande difficulté financière et qu’il ne pourra certainement pas recruter avant d’avoir beaucoup vendu la saison prochaine, Jacques-Henri Eyraud semble avoir décidé de se tourner vers la formation pour la saison prochaine…

L’OM semble avoir changé de stratégie pour la saison prochaine. Alors que le club est toujours en grande difficulté financière et doit absolument vendre la saison prochaine pour ne pas être sanctionné par le Fair-play financier, Jacques-Henri Eyraud semble s’activer en coulisses pour boucler quelques renforts pour l’équipe première. Outre la piste M’Baye Niang, de plus en plus chaude malgré le fait qu’il n’y ait aucun contact entre l’OM et le Stade Rennais, le club phocéen semble toujours prêt à se renforcer, et trois jeunes joueurs du centre de formation devraient passer professionnels dans les jours à venir, après la signature d’Aaron Kamardin et de Richecard Richard il y a quelques jours…

Nassim Ahmed et Yacine Ressa bientôt pros, ça négocie pour Ugo Bertelli

Ainsi, comme révélé par la Provence , le jeune Nassim Ahmed pourrait bientôt imiter ses deux coéquipiers de la réserve olympienne. En effet, le milieu défensif de 19 ans devrait rapidement signer son premier bail professionnel avec l’OM, puisqu’un accord sur une durée de 3 ans aurait été trouvé avec la direction du club phocéen. Il ne manquerait plus que la date de signature pour que ce soit officialisé. En ce qui concerne Yacine Ressa, quelques détails devraient encore être réglés avant de boucler ce dossier, cependant cela semble être sur la bonne voie, tout comme pour Ugo Bertelli. Ce dernier, approché par le Milan AC le 9 juin, aurait été rassuré par la direction concernant le projet sportif de l’OM pour les années à venir, et un proche du joueur aurait déclaré à la Provence qu’on « n’est pas loin de la fin » . Une bonne nouvelle pour l’OM, qui éviterait donc un nouveau fiasco Lihadji…

Et les autres ?