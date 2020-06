Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Thiago Silva se corserait à cause… du PSG !

Publié le 13 juin 2020 à 15h45 par Th.B.

Alors que son départ se précise de jour en jour, compte tenu de sa situation contractuelle, le fait que le PSG puisse prolonger son contrat jusqu’à la fin de la saison compliquerait considérablement un transfert de Thiago Silva en Angleterre. Explications.

Après huit saisons passées au PSG où il s’est mué comme un leader et un roc au sein de la défense, Thiago Silva est appelé à aller voir ailleurs cet été. En effet, son contrat avec le champion de France expirera le 30 juin. Et à cause de la suspension des compétitions pour éviter la propagation du Covid-19 en mars dernier, la Ligue des champions ne devrait reprendre ses droits qu’en août. Qualifié pour les 1/4 de finales de la C1, le PSG pourrait bien prolonger ses joueurs en fin de contrat, dont Silva, pour qu’ils disputent la compétition dans son intégralité. Si cette éventualité se réalisait, son avenir pourrait bien en être chamboulé.

En cas de courte prolongation, un transfert en Angleterre se compliquerait