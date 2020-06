Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il vraiment prolonger Kurzawa ?

Publié le 23 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que son départ semblait inéluctable, Layvin Kurzawa serait finalement en discussion avec le PSG pour prolonger. Une bonne idée de la part de Leonardo ?

Révélé à l'AS Monaco aux côtés notamment de Fabinho, João Moutinho, Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva ou encore Anthony Martial, Layvin Kurzawa a débarqué au PSG en 2015 dans l'optique de prendre à terme la succession de Maxwell. Cependant, l'international français ne s'est jamais vraiment imposé sous les couleurs parisiennes. Ainsi, le club de la capitale a plusieurs fois envisagé de s'en séparer, et un départ vers la Juventus était encore à l'ordre du jour l'hiver dernier. Finalement, Layvin Kurzawa, sous contrat jusqu'en juin 2020, est resté à Paris. On s'attendait alors à le voir filer dans les prochaines semaines, sachant que Leonardo avait récemment annoncé dans le JDD qu'il ne devrait pas être conservé. Mais un énorme rebondissement pourrait survenir.

Kurzawa, stop ou encore ?