Messi : Le PSG prend une grande décision, Mbappé est le prochain

Hugo Chirossel

Il y a quelques semaines, alors que son avenir au PSG était encore incertain, Lionel Messi était parti en Arabie Saoudite, pays dont il est ambassadeur du tourisme, sans l’accord de sa direction. En conséquence, le club de la capitale avait décidé de suspendre l’Argentin. Une fermeté que les Parisiens souhaiteraient conserver en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Si son départ est désormais acté et qu’il rejoindra prochainement l’Inter Miami en MLS, l’avenir de Lionel Messi était encore incertain il y a quelques semaines. Dans ce contexte, l’Argentin s’était envolé pour l’Arabie Saoudite, pays dont il est ambassadeur du tourisme, le 1er mai dernier. Un voyage effectué sans l’accord du club de la capitale et alors qu’un entraînement était prévu ce jour-là.

Après Messi, le PSG veut se montrer ferme avec Mbappé

Souvent critiqué pour son laxisme envers ses stars, le PSG avait décidé de ne pas laisser cela passer. En conséquence, les dirigeants parisiens avaient suspendu Lionel Messi pendant plusieurs jours, avant qu’il ne soit finalement réintégré après avoir diffusé une vidéo d'excuses sur les réseaux sociaux. Une fermeté que le PSG compterait conserver à l’avenir et notamment dans le dossier chaud de ces derniers jours, celui de Kylian Mbappé.

Mbappé tacle le PSG, c’est cash https://t.co/ttgWMRDgun pic.twitter.com/egKEOpkT3i — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Personne n’est irremplaçable au PSG