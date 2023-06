OM : Le remplaçant de Payet est identifié, c’est la douche froide

Arnaud De Kanel

Très peu utilisé par Igor Tudor cette saison à l'OM, Dimitri Payet espère se relancer avec l'arrivée d'un nouveau coach. Malgré tout, Pablo Longoria a déjà identifié son remplaçant en la personne de Ludovic Blas. La concurrence fait rage sur le dossier menant au Nantais et un club de Ligue 1 se serait manifesté avec plus d'insistance que l'OM.

A 36 ans, Dimitri Payet devrait sans aucun doute disputer la dernière saison de sa carrière l'an prochain. Poussé vers la sortie par Pablo Longoria malgré le départ d'Igor Tudor, le Réunionnais souhaiterait rester selon L'Equipe . Du côté de l'OM, les équipes de recrutement penseraient tout de même à le remplacer par Ludovic Blas. Une idée qu'avait d'ailleurs suggéré Nicolas Filhol dans Football Club de Marseille ces derniers mois.

«Pour remplacer numériquement Payet, ce serait parfait»

« Blas, s’il vient, le problème, c’est que tu as de la concurrence. Il y a Harit, Malinovskyi et Ounahi, qui peut jouer à ce poste. C’est bien d’avoir des vrais bons joueurs de Ligue 1, mais encore faut-il qu’il le reste s’il vient à l’OM. On ne sait pas si c’est un joueur qui peut encore franchir un palier, puisqu’il n’y a pas de référence à son niveau. Après ça, c’est sûr qu’il est bon à Nantes, mais il faut qu’il parte de son club. C’est un joueur talentueux, qui a du ballon, qui peut marquer des buts, qui peut faire des passes. C’est un joueur complet à ce poste là. Pour remplacer numériquement Payet, ce serait parfait », avait confié le journaliste à propos de Ludovic Blas. Mais l'affaire s'annonce compliquée.

Rennes est sur le coup