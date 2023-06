PSG : Le successeur de Mbappé, c’est lui !

Thomas Bourseau

Avant la fin du mercato, le PSG pourrait dire au revoir à Kylian Mbappé. Pour ce qui est de son successeur, il semblerait que le Paris Saint-Germain ait une idée spécifique : Harry Kane. La chance pourrait même sourire au club parisien. Explications.

Kylian Mbappé réclame depuis sa prolongation de contrat au PSG en mai 2022, un attaquant axial autour duquel il pourrait tourner et avec qui combiner. Luis Campos, conseiller football du club, lui aurait promis Robert Lewandowski selon The Athletic en vain. Au milieu de terrain, le transfert d’Aurélien Tchouaméni aurait aussi été évoqué, pour le même résultat.

Le PSG lance un ultimatum à Kylian Mbappé

Un an plus tard, Kylian Mbappé lâchait une bombe lundi en communiquant au PSG sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat convenu jusqu’en juin 2025. De ce fait, Mbappé pourrait devenir agent libre dans un an, chose que le PSG refuserait de laisser passer. C’est pourquoi si Kylian Mbappé ne prolongeait pas, il serait alors vendu au plus offrant avant la fin du mercato.

Mercato : Mbappé a trahi le PSG https://t.co/SnF4aD2Ath pic.twitter.com/Vbutq1ZVWv — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Kane pour oublier Mbappé ?