Mbappé : Scénario catastrophe pour le PSG

Thibault Morlain

Ayant évité le pire l'été dernier, le PSG avait donc réussi à faire prolonger Kylian Mbappé jusqu'en 2024. Mais voilà, devant la possibilité d'un départ libre à cette date, le club de la capitale aurait pris la décision de se séparer du Français et de récupérer plusieurs dizaine de millions d'euros cet été dans le cadre d'un transfert. Mais voilà que cela pourrait plutôt tourner à la catastrophe pour le PSG avec Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé a averti le PSG, il ne prolongera pas jusqu'en 2025. De quoi inciter alors le club de la capitale à prendre une décision radicale : mettre en vente le Français. En effet, devant un tel choix de Mbappé, ce dernier aurait alors été mis en vente afin de récupérer de l'argent dans l'opération et ne pas le laisser partir libre en 2024. Toutefois, malgré cela, le pire pourrait quand même se produire pour le PSG avec Kylian Mbappé.

« Je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine »

Le PSG souhaiterait donc vendre Kylian Mbappé, mais voilà que partir cet été n'est pas dans les plans de l'international français. Ce mercredi, dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport , Mbappé en a ainsi remis une couche concernant ses intentions, assurant : « Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine ».

« Mbappé sera obligé d’aller au bout de son contrat »