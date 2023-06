PSG : Le plan est annoncé en direct pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Entre le PSG et Kylian Mbappé, on se dirigerait tout droit vers un divorce. Souhaitant éviter un départ libre en 2024, le club de la capitale penserait désormais à vendre son joyau. La question est alors de savoir qui pourrait récupérer Mbappé. On pense bien évidemment au Real Madrid, qui aurait un plan de route bien établi pour cette opération.

Ce mardi, Kylian Mbappé a répété ce qu'il avait déjà pu dire aux Trophées UNFP : il veut jouer au PSG la saison prochaine. Problème, cela pourrait ne pas se passer comme ça. Le club de la capitale aurait décidé de mettre son numéro 7 sur le marché. Une bombe qui secoue actuellement le mercato et forcément, le feuilleton Mbappé au Real Madrid est reparti pour un tour.

PSG : Kylian Mbappé balance tout sur son mercato https://t.co/FzZwiZoMXF pic.twitter.com/kS11AAiiib — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Le Real Madrid ne fera pas le premier pas pour Mbappé

Evidemment, en Espagne, on ne parle que de Kylian Mbappé. Quid alors d'un transfert au Real Madrid ? Cette fois sera-t-elle enfin la bonne pour Florentino Pérez ? Sur le plateau d' El Chiringuito , Josep Pedrerol en a dit plus sur les intentions des Merengue avec le joueur du PSG. Et dans un premier temps, il a été annoncé que le Real Madrid ne fera jamais le premier pas vers le PSG pour Mbappé.

Le PSG doit fixer son prix

Pour le moment, il n'est donc pas prévu que le Real Madrid appelle le PSG. En revanche, tout changera dès qu'un prix sera officiellement fixé pour Kylian Mbappé. C'est alors à partir de là que la Casa Blanca pourrait lancer son offensive. Affaire à suivre...