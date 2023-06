Mbappé - PSG : Une fake news révélée au grand jour

Thibault Morlain

Voilà que le mercato s'enflamme à nouveau pour le feuilleton Kylian Mbappé. Le PSG aurait décidé de placer son joyau sur le marché, mais selon certains, le Français ne sera pas vendu à n'importe qui. Ainsi, le PSG aurait mis son veto à propos d'un transfert au Real Madrid. Mais est-ce pour autant la vérité ? Pas sûr...

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la séparation pourrait bien être actée dans les semaines à venir. Le Français ne voulant pas prolonger jusqu'en 2025, la décision aurait alors été prise de le vendre cet été. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'un transfert au Real Madrid refasse parler. Oui mais voilà, certains médias ont expliqué que le PSG ne souhaitait tout simplement pas vendre Mbappé aux Merengue.

« C'est du blabla »

Pour 20 Minutes , un agent français a réagi à cette information. Et pour lui, il est inconcevable que le PSG refuse un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid si l'argent est sur la table : « Ça, c’est du blabla. Et quand bien même, dès lors qu’il y a des intérêts majeurs en commun, notamment économiques, on ne s’embarrasse pas avec ces problèmes ».

« Il ne dira pas non au Real »