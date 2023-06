Séisme au PSG, la presse espagnole lâche une bombe sur Mbappé

Thomas Bourseau

Ne souhaitant pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé forcerait la main du PSG pour un transfert avant la clôture du mercato. Et alors qu’il était initialement question d’une défiance du Paris Saint-Germain à l’encontre du Real Madrid pour une vente, la donne aurait changé.

Kylian Mbappé ne veut rien savoir et s’est lâché à plusieurs reprises ces derniers jours : il ne compte pas activer l’option présente dans son contrat, faisant de lui un éventuel agent libre à l’été 2024 et affirme qu’il ne prévoit pas de s’engager en faveur du Real Madrid dès cet été, comme cela a été stipulé par Le Parisien. Néanmoins, il se pourrait que Mbappé n’ait pas vraiment le choix.

Mbappé vendu au plus offrant, excepté au Real Madrid ?

Lundi soir, L’Equipe affirmait que le comité de direction du PSG refuserait de laisser partir Kylian Mbappé en tant qu’agent libre. De ce fait, il faudrait qu’il signe une prolongation de contrat ou qu’il soit transféré, au choix. Marca confirme la tendance ces dernières heures. La chance du Real Madrid ? La Cadena SER confiait mardi que le PSG serait prêt à vendre Mbappé au plus offrant cet été, mais aurait mis son veto concernant le Real Madrid.

PSG - Mbappé : Il annonce son transfert en direct ! https://t.co/m5lJkal3uI pic.twitter.com/FpjdaEhoTI — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Pas de veto du PSG contre le Real Madrid !