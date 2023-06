Bras de fer entre Mbappé et le PSG ? Il fait une énorme annonce

La rédaction

Ces derniers jours, l'actualité des transferts tourne autour d'une personne : Kylian Mbappé. Le crack de Bondy a envoyé une lettre au PSG leur informant qu'il n'activerait pas la clause lui permettant de prolonger d'une année supplémentaire, soit en 2025. Il annonce alors indirectement qu'il partira libre du PSG en juin 2024, ce qui est hors de question pour le PSG qui souhaite donc le vendre dès cet été s'il ne prolonge pas. Mais pour Loïc Tanzi, qui a lancé cette information, rien n'est moins sûr aujourd'hui.

Le PSG peut-il se débarrasser de Kylian Mbappé cet été, alors que l'objectif était de construire l'effectif 2023-2024 autour de lui ? La position du PSG reste claire : Mbappé prolonge ou s'en va. Mais lors des trophées UNFP, le Bondynois avait affirmé : « l'année prochaine, je jouerai au PSG. » Le bras de fer peut commencer.

Mbappé réagit à cette polémique sut Twitter

L'annonce du départ de Mbappé en 2024 et de la volonté du PSG de le vendre avait provoqué une déflagration dans le monde du football. La rumeur l'envoyant au Real Madrid avait grandi et Kylian Mbappé avait déclaré sur Twitter : « Mensonges... En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. »

Coup de théâtre, le PSG dénonce un mensonge de Mbappé https://t.co/ifMPFhrXIH pic.twitter.com/xosNDyonOF — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Un départ cet été ? J'en suis moins sûr »