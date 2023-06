PSG : Incroyable, Mbappé est comparé à LeBron James

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a informé le PSG de sa volonté de ne pas lever la clause qui lui permettait de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Sa gestion de carrière est très critiquée mais pour Daniel Riolo, il s'inspire tout simplement des joueurs de NBA et également de son idole LeBron James dans sa personnalité.

Le PSG se retrouve encore face à une situation embrassante concernant sa superstar Kylian Mbappé. Alors que le club de la capitale avait bon espoir que son attaquant prolonge, ce dernier a finalement décidé de partir au plus tard en 2024. Ce nouveau volte-face de Kylian Mbappé a du mal à être digéré. Daniel Riolo estime juste que la façon dont le capitaine des Bleus gère sa carrière est inspirée de celle des joueurs de NBA et qu'elle n'entre tout simplement pas dans nos habitudes ni dans celles du Qatar.

«Son modèle de plan de carrière est calqué sur les grands champions de la NBA»

« Il y a un contrat, il le respecte à la lettre. On lui donne une ‘clause player’ comme cela s’appelle en NBA et Kylian Mbappé, tout son modèle de plan de carrière est calqué sur les grands champions de la NBA. Culturellement, ce n’est pas tellement dans nos habitudes mais lui n’a pas menti. Il a dit: ‘vous m’offrez la possibilité d’avoir une clause d’un an’. Et il avait averti qu’il ne la prendrait pas. Le Qatar, dans la gestion du club, fait n’importe quoi depuis plus de dix ans. Eux n’ont pas du tout un management US à la NBA, eux ont un management à la qatarie, à l’affect. C’est ce qui leur pose des problèmes depuis des années », a tout d'abord déclaré Daniel Riolo dans Apolline Matin sur RMC . Et d'un point de vue personnalité, Kylian Mbappé s'inspire de LeBron James d'après le journaliste.

