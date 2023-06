Mbappé : Le PSG veut boucler son transfert, une réponse tombe déjà

Thomas Bourseau

Le PSG aurait tranché après le surprenant courrier de Kylian Mbappé : pas de départ libre de tout contrat pour le champion du monde en 2024. Une vente cet été serait à l’ordre du jour, mais contrairement à ce qui a été avancé par la presse anglaise, Chelsea ne préparerait pas d’offensive. Le Real Madrid est en embuscade.

Kylian Mbappé est une nouvelle fois au cœur des plus folles rumeurs sur le mercato. Et cette fois-ci, il en est l’instigateur. Alors qu’il a signé une prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025 au printemps 2022, Mbappé a annoncé lundi par le biais d’un courrier qu’il n’activerait pas la clause pour l’ultime année du contrat en question. De ce fait, il pourrait disposer du statut d’agent libre à l’été 2024 si la situation restait inchangée.

«Il n'y a aucune intention de le perdre en tant qu'agent libre»

Néanmoins, L’Equipe et l’ensemble des médias traitant ce dossier ont affirmé que le PSG refuserait de laisser Kylian Mbappé plier bagage libre de tout contrat dans un an. Une vente serait donc d’actualité. Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui affirmera le contraire comme le journaliste italien l’a signifié dans sa rubrique publiée sur CaughtOffside . « Mbappe a nié vouloir rejoindre le Real Madrid cet été, mais le plan du PSG est maintenant de vendre l'attaquant à moins qu'il ne signe un nouveau contrat - il n'y a aucune intention de le perdre en tant qu'agent libre, donc il sera sur le marché et le Real Madrid est l'un des clubs informés de la situation ».

«Les sources de Chelsea ne confirment pas de discussions concrètes pour Mbappé»