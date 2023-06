Après Mbappé, les stars du PSG veulent toutes s'en aller !

Thibault Morlain

Tandis que le PSG a déjà officialisé les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, qui n'ont pas été prolongés, d'autres départs sont attendus. Actuellement, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé, qui aurait été placé sur le marché des transferts par le club de la capitale. Le projet du PSG pourrait donc prendre un nouveau tournant et voilà qu'en plus de Mbappé, d'autres stars parisiennes réfléchiraient à l'idée de claquer la porte à l'occasion de ce mercato estival.

Le mercato estival du PSG s'annonçait agité, mais on n'imaginait peut-être pas autant. Encore une fois, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti pour un tour et voilà que cet été, le club de la capitale pourrait bien se séparer du Français. Un départ d'envergure à Paris qui pourrait bien ne pas être le seul. Alors que Luis Campos va encore une fois chercher à se débarrasser des indésirables, voilà que le PSG pourrait aussi perdre certains de ses plus grands noms et cadres de l'effectif actuel de Christophe Galtier.

Donnarumma se pose des questions...

Qui pourrait alors quitter le PSG ? Selon les informations de SportsZone , Gianluigi Donnarumma se poserait notamment des questions sur son avenir. Gardien du club de la capitale depuis maintenant deux saisons, l'Italien réfléchirait au fait de quitter Paris pour trouver mieux ailleurs. Alors que le PSG aimerait conserver Donnarumma l'idée d'un départ circulerait toutefois en interne puisque certains regarderaient ce que pourrait rapporter un possible transfert du gardien de 24 ans.

Hakimi veut quitter le PSG ?