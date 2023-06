Le PSG lâche une annonce fracassante sur Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé à sa direction qu'il n'allait pas activer l'option pour prolonger d'une saison. Par conséquent, le club de la capitale affirme qu'il va se séparer de son numéro 7 cet été, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an.

A l'issue de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail avec le PSG, alors qu'il était en fin de contrat. Désormais engagé jusqu'au 30 juin 2024, le numéro 7 parisien prévoit de faire ses valises et de partir librement et gratuitement lorsqu'il sera libre.

Il veut claquer la porte, le PSG dit non https://t.co/sk6ZFsGfE3 pic.twitter.com/cOs5wiq17t — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Le PSG compte vendre Kylian Mbappé

En effet, comme indiqué par L'Equipe ce lundi soir, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à sa direction pour lui annoncer qu'il n'allait pas lever la clause pour étendre son bail d'une saison au PSG. Par conséquent, le club de la capitale prévoit de boucler son transfert lors de ce mercato estival, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2024.

«Si nous devons reconstruire sans lui, nous le ferons»