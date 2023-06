Kylian Mbappé relance son clash avec le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le torchon brûle entre le PSG et Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger son contrat et se projette déjà vers un départ libre à l’été 2024. Le club de la capitale envisage donc de le vendre dès cet été, mais de son côté, l’attaquant réaffiche une position très claire : il veut honorer sa dernière année de contrat avec le PSG.

La nouvelle, révélée par L’EQUIPE , a fait l’effet d’une bombe lundi soir : Kylian Mbappé a signifié à la direction du PSG, par le biais d’un courrier, qu’il n’activerait l’option permettant de prolonger son contrat jusqu’en 2025. L’attaquant tricolore n’a donc plus qu’une seule année d’engagement avant de pouvoir quitter le PSG libre, à l’été 2024, un scénario inenvisageable pour sa direction qui envisage donc de le vendre très rapidement. Mais de son côté, Mbappé continue d’afficher une position très claire…

Mercato : Mbappé a trahi le PSG https://t.co/SnF4aD2Ath pic.twitter.com/Vbutq1ZVWv — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Mbappé met les choses au clair

Comme il l’avait déjà clairement indiqué mardi dans un communiqué diffusé par l’ AFP, le numéro 7 du PSG ne demande aucun bon de sortie pour cet été et compte bien rester jusqu’au bout de son contrat. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Mbappé a d’ailleurs remis une pièce : « Je n'ai pas demandé à être vendu, ni à aller au Real Madrid. J'ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat. Avec le PSG, nous n'avons jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine », confie l’attaquant du PSG.

Mbappé charge le PSG