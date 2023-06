Coup de théâtre, le PSG dénonce un mensonge de Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a fait savoir au PSG qu'il ne comptait pas prolonger. Dans la foulée, le numéro 7 parisien a affirmé qu'il avait déjà communiqué sa décision à son club une première fois il y a un an. Une version démentie par le club de la capitale, qui aurait discuté d'un renouvellement de bail avec Kylian Mbappé dernièrement.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé dispose d'une option dans son contrat qui lui permet de prolonger automatiquement d'une année. Toutefois, comme il l'a annoncé à son club via une lettre ce lundi soir, l'attaquant de 24 ans ne va pas lever cette clause. D'ailleurs, Kylian Mbappé affirme avoir pris cette décision il y a près d'un an et avoir communiqué l'information une première fois au PSG à ce moment-là. Ainsi, il n'aurait jamais été question d'une nouvelle prolongation à Paris.

Mbappé n'a jamais voulu prolonger au PSG

« Je n'ai jamais discuté d’une prolongation de contrat avec le PSG, (qui a été) informé le 15 juillet 2022 de ma décision (de ne pas aller au-delà de 2024, ndlr). Le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait été précisé oralement au préalable » , a expliqué Kylian Mbappé à l' AFP , avant que son entourage n'en rajoute une couche : « Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu'il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non activation de son année supplémentaire ».

Le PSG révèle des discussions récentes avec Mbappé