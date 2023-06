Le PSG a trouvé le successeur de Galtier, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, la piste Julian Nagelsmann figure parmi les options du PSG pour remplacer Christophe Galtier. Le technicien allemand serait même le mieux placé pour prendre place sur le banc parisien la saison prochaine. Une piste validée par plusieurs internationaux français comme Ibrahima Konaté ou encore Christopher Nkunku.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG a coché plusieurs noms pour remplacer Christophe Galtier. Luis Enrique ou encore Xabi Alonso ont été ciblés, mais l'heureux élu semble être Julian Nagelsmann. Selon les informations de L'Equipe , le PSG espère boucler ce dossier dans les prochains jours. Ancien protégé de Nagelsmann à Leipzig, Ibrahima Konaté s'est prononcé sur ce choix.

Konaté valide la piste Nagelsmann

« C’est un très bon coach, un très très très bon coach. À l’époque, il était encore jeune donc il avait certains défauts par rapport au relationnel avec certains joueurs. Mais je pense qu’en étant passé par le Bayern, il a dû emmagasiner beaucoup d'expérience. Il a une idée de jeu vraiment incroyable, et si les joueurs vont avec, c’est un coach qui peut faire très très mal. Même si ça s’est mal fini avec le Bayern, quand on regarde les résultats en Ligue des champions, c’était pas mal je trouve ! Maintenant, s’il a le souhait de venir au PSG et que le PSG le veut, ça peut être quelque chose de beau peut-être » a lâché le défenseur central de l'équipe de France sur RMC . Son ancien partenaire en Allemagne, Christopher Nkunku, a tenu un discours similaire.

« Je ne suis pas surpris qu'un club comme le PSG s'oriente vers lui »