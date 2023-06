Mbappé : Séisme au PSG, quelle star doit débarquer ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Kylian Mbappé a laissé planer le doute concernant son avenir au PSG, le club de la capitale va devoir prendre une décision : le vendre cet été ou prendre le risque de le voir partir gratuitement dans un an. En cas de départ, Paris a déjà sa short-liste de joueurs pour le remplacer.

Kylian Mbappé a déclenché un vrai séisme lundi soir. L’attaquant du PSG a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat alors qu’une clause existe dans son bail actuel. La lettre a été très mal reçue de la part des décideurs parisiens qui, selon certaines personnes en interne, discutaient d’une prolongation sur le long-terme avec le clan Mbappé.

Mbappé sur le départ, qui pour le remplacer ?

Même si la star du PSG a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas quitter le club de la capitale cet été, Kylian Mbappé pourrait partir s’il ne prolonge pas. C’est en tout cas la volonté du PSG qui ne veut en aucun cas le laisser filer l’an prochain pour 0€. Mais en cas de départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale devra lui trouver un remplaçant.

Mbappé : Le PSG veut boucler son transfert, une réponse tombe déjà https://t.co/ChqjxM2u8T pic.twitter.com/4tnt5yhrlo — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Le PSG a sa short-liste

De nombreux noms reviennent régulièrement et si Mbappé part, le PSG aura le budget. Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et Harry Kane pour occuper le poste de numéro 9. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Bernardo Silva est toujours pisté par Paris, Luis Campos est même déjà passé à l’offensive. Marcus Thuram est aussi ciblé, tout comme Michael Olise. Sans oublier les nouvelles pistes du PSG : Antoine Griezmann, Jadon Sancho et Wilfried Zaha. Pour vous, quel joueur doit débarquer à Paris en priorité pour remplacer Kylian Mbappé ?



A vos votes !