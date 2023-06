Mbappé lache une bombe au PSG, il craque en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur de l'actualité suite à sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG d'une saison supplémentaire. Depuis plusieurs jours, les journalistes et observateurs ne cessent de donner leur avis sur ce dossier, qui agite l'Europe. Ancien entraîneur du PSG, Jean-Michel Larqué s'est montré très critique envers les responsables parisiens.

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle ces derniers jours. Le joueur a pris la décision de ne pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, ce qui aurait provoqué la colère des dirigeants du PSG. Ces derniers penseraient à le vendre cet été pour éviter de le voir partir libre l'année prochaine. Présent sur le plateau de Rothen S'enflamme, Jean-Michel Larqué a donné son avis.





Mbappé : Le PSG a tranché pour son transfert https://t.co/y2GAUMalRl pic.twitter.com/2Zdr1bgv8z — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Le maître du jeu c’est Mbappé »

« Si tout le monde n’a pas compris que le maître du jeu c’est Mbappé, il peut changer de métier. Aujourd’hui, celui qui fait les contrats et qui fait ou défait le Paris Saint-Germain, c’est Kylian Mbappé. S’il n’a pas envie d’être vendu, il ne sera pas vendu. S’il ouvre une porte pour être vendu, il y aura éventuellement un transfert. Dans le football cela va très vite dans un sens ou dans l’autre » a confié l'ancien milieu de terrain. Selon lui, cet épisode pourrait laisser des traces au PSG.

« Le signal et les dirigeants sont totalement ridicules »

« Ce sont des suceurs de roue, ce sont des suiveurs de roue au Paris Saint-Germain. Les dirigeants n’ont aucune prise là-dessus. Pour eux, comme les choses n’arrivent jamais, cela ne pouvait pas arriver (…) Quel signal pour les joueurs qui éventuellement voudraient signer et se rendent peut-être compte qu’au mois d’août ou le suivant, il n’y aura plus Mbappé, Messi ou Neymar. Vous pensez que Bernardo Silva cela ne lui trotte pas un petit peu dans la tête quand ils voit que tous les grands joueurs quittent le navire ? Le signal et les dirigeants sont totalement ridicules » a lâché Larqué, qui n'a pas mâché ses mots en évoquant la gestion de Nasser Al-Khelaïfi.

« Le Paris Saint-Germain est une entreprise de peinture »