Transfert à 20M€ au PSG, c'est validé

Thibault Morlain

Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG tiendrait quasiment sa 4ème recrue du mercato estival. A la surprise générale, il a été annoncé ces dernières heures en Espagne que le club de la capitale était sur le point de boucler le transfert de Kang-in Lee. Le Sud-Coréen débarquerait au PSG en provenance de Majorque pour environ 20M€. Et ça s'annonce visiblement prometteur.

Le PSG ne perd pas de temps sur ce mercato estival. Alors que ça vient à peine de commencer, le club de la capitale règle déjà plusieurs dossiers. Après l'arrivée de Milan Skriniar, bouclée depuis janvier dernier, le PSG aurait également trouvé un accord avec Marco Asensio et Manuel Ugarte. Luis Campos ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, la prochaine recrue devrait débarquer d'Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, on a annoncé l'arrivée de Kang-in Lee. Prometteur milieu de terrain offensif, le Sud-Coréen arriverait de Majorque. Et pour recruter Kang-in Lee, le PSG aurait accepter de lâcher la somme de 20M€.

« Il a une habileté technique très rare »

Kang-in Lee n'est clairement pas le joueur le plus médiatisé du championnat espanol. Il n'empêche qu'avec Majorque, il a montré un excellent potentiel. Pour L'Equipe , Leo Franco, ancien du club des îles Baléares, s'est exprimé sur Kang-in Lee, le futur joueur du PSG, expliquant alors : « Il a été l'un des piliers de l'équipe pour assurer le maintien. Il a une habileté technique très rare. Et il a surtout énormément progressé devant le but ».

« C'est un recrutement stratégique très intéressant »