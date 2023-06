Stupeur au PSG, grande nouvelle pour le successeur de Mbappé

Thomas Bourseau

Harry Kane dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et notamment du côté du PSG pour épauler Kylian Mbappé voire le remplacer. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Manchester United passerait son tour.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, il se pourrait que le divorce soit prononcé dans les prochaines semaines. Et ce, bien que Mbappé ait affirmé aux Trophées UNFP fin mai et sur Twitter ce mardi qu’il sera de la partie à Paris la saison prochaine. Cependant, les dirigeants du PSG ne souhaitent pas perdre le meilleur buteur de son histoire gratuitement l’été prochain, lui qui a annoncé lundi qu’il ne lèverait pas la clause pour activer l’ultime année de son contrat pour 2024/2025. C’est pourquoi Kylian Mbappé serait soit dans l’obligation de prolonger, soit de trouver un point de chute avant la clôture du mercato.

Kane remplaçant de Mbappé au PSG ?

Pour ce qui est de sa succession, il semblerait que le PSG ait tout prévu. Depuis quelques semaines, Le Parisien confiait que la priorité absolue du Paris Saint-Germain dans le secteur offensif ne serait autre qu’Harry Kane dont le contrat à Tottenham expirera à l’été 2024. Son recrutement semblait être notamment encouragé par le fait de satisfaire Kylian Mbappé, à qui la direction aurait promis l’arrivée d’un attaquant axial.

Manchester United jetterait l ‘éponge pour Kane