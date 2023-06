C’est confirmé, le PSG tient sa nouvelle recrue !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Benfica, Cher Ndour devrait s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. En effet, il ne resterait plus que quelques détails à régler pour que le crack de 18 ans soit officiellement un joueur parisien. Antero Henrique ayant apporté une aide précieuse sur ce dossier.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, Cher Ndour devrait être la quatrième recrue estivale du PSG. En fin de contrat le 30 juin avec Benfica, la pépite italienne de 18 ans serait sur le point de signer librement et gratuitement en faveur du club de la capitale. Et le PSG peut remercier Antero Henrique pour cette nouvelle arrivée.

Cher Ndour arrive au PSG

Selon les informations de Sports Zone , divulguées ce jeudi midi, il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que Cher Ndour devienne un joueur du PSG. En effet, la direction parisienne et l'agent du joueur, Rúben Macedo, seraient proche de conclure un transfert à 0€.

Le PSG peut remercier Antero Henrique