Surprise, Mbappé peut faire virer le boss du PSG

Axel Cornic

Le mercato estival a commencé sur les chapeaux de roues pour le Paris Saint-Germain, avec ,la bombe lâchée par Kylian Mbappé. Dans un communiqué, la star française a annoncé ne pas vouloir aller plus loin que juin 2024 avec son club, chose qu’il aurait d’ailleurs signifié dès juillet 2022 aux dirigeants. Pourtant, au sein du PSG on semble étonnés d’une telle décision…

On prend les mêmes et on recommence. Alors que la tempête s’était calmé il y a un an avec une prolongation historique, l’avenir de Kylian Mbappé inquiète une nouvelle fois le PSG. Le Français souhaiterait en effet partir libre en juin 2024, ce qui met son club dans une position assez délicate.

Viré par le PSG, Galtier plante le Qatar https://t.co/24Hp3Z5v70 pic.twitter.com/uWoIhPMbdA — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Mbappé veut quitté le PSG

C’est simple, le PSG a actuellement deux choix pour résoudre ce dossier épineux. La première consiste évidemment à garder Kylian Mbappé une saison de plus comme ce dernier le souhaite, mais donc prendre le risque de le voir partir libre l’été prochain. L’autre solution, plus radicale, porterait sur un transfert dès ce mercato.

Luis Campos viré ?