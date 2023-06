L’OM a choisi son prochain entraîneur, une annonce officielle est faite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les dernières heures ont été agitées à l'OM. Les dirigeants ont, d'abord, essuyé le refus de Marcelo Gallardo, puis se sont attardés sur la piste Paulo Fonseca. Un dossier déjà enterré. Président-directeur général du LOSC, Olivier Létang a pris la parole pour annoncer qu'il ne se séparerait pas de son entraîneur cet été.

La journée de dimanche a été riche en émotions pour Pablo Longoria. A la recherche d'un successeur à Igor Tudor, le président de l'OM espérait boucler l'arrivée de Marcelo Gallardo, mais les négociations n'ont pas abouti à un accord. Suite à ce refus, le club marseillais a décidé d'activer son plan B. Comme annoncé par le 10Sport.com, la piste Paulo Fonseca a été lancée ces dernières heures. Mais ce dossier a, aussitôt, été refermé par Pablo Longoria. Et pour cause, le LOSC n'a pas l'intention de se séparer de son entraîneur, sous contrat jusqu'en juin 2024.

Létang scelle l'avenir de Fonseca

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Olivier Létang a confirmé que Fonseca serait l'entraîneur du LOSC la saison prochaine. « Paulo Fonseca sera l'entraîneur du LOSC l'année prochaine. Nous sommes très fiers qu'il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du LOSC. Il a eu l'honnêteté de m'informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J'aurais aimé que ces clubs en fassent de même mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff » a lâché le président-directeur général du club lillois ce dimanche.

Le LOSC se projette avec Fonseca