Une star du PSG vers l’Arabie saoudite ? Son entourage balance

Thomas Bourseau

Marco Verratti est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2026. Pour autant, il est question d’un départ depuis quelques semaines, en Arabie saoudite ? Représentant Verratti, Rafaela Pimenta a fait un gros point sur le dossier à la presse italienne.

Décidément, l’Arabie saoudite semble être bien emballée par l’idée de piller le PSG. Cela a commencé avec Al-Hilal et Lionel Messi, lui qui est un ambassadeur du tourisme du pays. En vain, puisque le septuple Ballon d’or a finalement choisi l’Inter Miami. Alors que Sergio Ramos est lui aussi agent libre, il semblerait que le profil de l’Espagnol ait également plu aux hauts décideurs de la Saudi Pro League. Et à présent, ce sont deux joueurs sous contrat au PSG qui feraient tourner les têtes à Riyad.

PSG : Recalé par Messi, il prépare une offre légendaire pour Neymar https://t.co/n8rf63RQBt pic.twitter.com/FfwQiVPjN7 — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

«Je ne veux pas mettre le bazar si je parle»

Neymar aurait la cote en Arabie saoudite, à l’instar de Marco Verratti. Néanmoins, l’arrivée imminente de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du PSG aurait rebattu les cartes dans les feuilletons Neymar et Verratti. Selon L’Equipe , ils voudraient tous deux poursuivre au PSG la saison prochaine sous les ordres d’Enrique. De quoi pousser la représentante de Verratti, à savoir Rafaela Pimenta à tempérer les rumeurs de départ de son client, alors que le10sport.com vous affirmait à la mi-mai que le PSG ne comptait pas le vendre.



« Ne faisons pas de gâchis, le marché vient de commencer. Et je ne veux pas mettre le bazar si je parle. Il y a un chemin à suivre. Il est encore tôt, nous avons besoin de 2 à 3 semaines supplémentaires pour voir comment cela se passe. Verratti porte le maillot de l'équipe nationale avec fierté. Et c'est déjà suffisant ».

«J'apprécie ces offres, nous devons respecter les clubs d'Arabie saoudite»