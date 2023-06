Le PSG se fait tacler par un de ses joueurs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG lors du mercato estival 2022 après seulement une saison passée au Parc des Princes, Georginio Wijnaldum s’est donc exilé en prêt du côté de l’AS Rome. Et le milieu de terrain néerlandais n’a pas vraiment apprécié le traitement dont il a fait l’objet et le fait savoir.

Dès sa nomination au poste de conseiller sportif du PSG à l’été 2022, Luis Campos avait débuté sa mission avec la création d’un loft destiné à se séparer des éléments indésirables. Plusieurs joueurs ont rapidement été ciblés, et parmi eux, Georginio Wijnaldum qui avait rallié le PSG un an auparavant. L’international hollandais n’entrait pas dans les plans du tandem Campos-Galtier, et a donc fini par rejoindre l’AS Rome en prêt.

PSG : Réunion au sommet pour ce transfert à 180M€ https://t.co/57K1Z4E0C7 pic.twitter.com/siYKwfmu0q — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« On m’a dit que je n’étais pas dans les plans »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE jeudi, Wijnaldum a revenu sur sa mise à l’écart du PSG l’an dernier avec la création du fameux loft : « Je suis revenu et les premiers jours, je me suis entraîné avec l'équipe normalement. Puis on m'a demandé de m'entraîner avec d'autres joueurs sur lequel le club ne comptait pas. Ils m'ont dit que je n'étais pas dans les plans donc je suis resté à Paris pendant que le club cherchait une solution. Surprise par cette décision ? Vous savez, tout le monde prend des décisions avec la manière dont il a envie de gérer une situation. C'était la décision du club et je l'ai acceptée », indique Wijnaldum.

« Un joueur a besoin de se sentir désiré »