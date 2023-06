PSG : Neymar reçoit un hommage inattendu

Jean de Teyssière

Cela va faire six ans que Neymar Jr est arrivé au PSG. En 2017, l'ailier brésilien est présenté comme une rock star au Parc des Princes et laisse présager un futur plus que radieux au club parisien. Mais six ans plus tard, la magie est retombée et de nombreux supporters veulent voir leur star quitter le club. Mais Neymar peut compter sur le soutien de Edinho, fils du regretté Roi Pelé qui l'a entraîné lors de ses jeunes années à Santos.

Six mois après la mort de Pelé, son fils, Edinho raconte la vie que lui a offerte son père, entre passion et désillusion. De la découverte et le privilège de voir Neymar éclore en passant par la case prison, le fils du Roi raconte sa relation avec le numéro 10 du PSG, Neymar, dans une interview accordée à L'Équipe Magazine .

« J'ai été un privilégié de voir Neymar évoluer au quotidien »

« En tant qu’entraîneur adjoint ou responsable des jeunes (avant sa condamnation), j’ai travaillé avec des grands joueurs comme Robinho, Diego, Alan Patrick, Felipe Anderson, et Neymar bien sûr ! Lui, c’était évident qu’il allait briller, raconte Edinho. C’était magique de le voir évoluer au quotidien. Il était incroyable, vraiment. Il nous régalait. C’était comme voir un magicien en pleine représentation. J’ai été un privilégié de voir ça de près. Mais j’ai toujours insisté sur le fait que, même si Neymar possédait beaucoup de talent, il fallait rester exigeant, concentré, humble. Pour moi, le football est une religion et il requiert beaucoup de respect. Ce sport est parfois cruel et, si vous le négligez, vous pouvez vous perdre. Neymar a connu beaucoup de succès et de gloire, mais également pas mal de difficultés et de tragédies avec ses blessures et tout le reste (accusation de viol…). »

« Il joue au foot comme personne »