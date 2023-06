McDo, poker… Neymar répond cash aux attaques !

Thibault Morlain

Ces derniers mois, Neymar a davantage fait parler de lui pour ses actions en dehors des terrains de football. Le joueur du PSG a alors fait l'objet de très nombreuses critiques, on se souvient notamment de sa sortie dans un fast food ou encore de ses soirées à jouer au poker. Pointé du doigt, Neymar a alors répondu à ses détracteurs.

Les moindres faits et gestes de Neymar n'échappent à personne. Et forcément, quand la star du PSG fait une action qui pourrait impacter son quotidien de footballeur, ça lui vaut des critiques. Le Brésilien en a fait l'amère expérience ces derniers mois. En effet, Neymar s'est retrouvé au centre de la polémique quand on l'a vu aller manger au fast food juste après avoir jouer tard au poker.

« Je fais ce que je veux »

Le quotidien de Neymar est ainsi critiqué, mais de son côté, le joueur du PSG aimerait qu'on respecte sa vie privée. Pour UOL , Neymar a répondu à ses détracteurs, expliquant : « Quant aux critiques hors terrain, parfois, je ne suis pas d'accord parce que ça concerne ma vie personnelle et je fais ce que je veux ».

« Je n'ai jamais fui mes responsabilités »