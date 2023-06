Neymar - PSG : Une nouvelle polémique surréaliste éclate

Pierrick Levallet

Au PSG depuis 2017, Neymar a fait l'objet de nombreuses polémiques. Le Brésilien va d'ailleurs devoir ajouter un nouveau scandale à sa longue liste. En effet, la superstar brésilienne aurait été condamnée à une amende pour avoir ignoré l'ordre d'arrêter un projet de construction. Plusieurs infracations environnementales auraient notamment été constatées dans une résidence du joueur de 31 ans au Brésil.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar enchaîne les polémiques. Il faut dire que la superstar brésilienne ne fait pas grand-chose pour les éviter. Le joueur de 31 ans avait notamment fait scandale en fin de saison, lorsqu’il s’était déplacé pour assister au Grand Prix de F1 à Monaco alors qu’il avait répondu absent pour la rencontre face à Strasbourg. Et depuis quelques heures, la star du PSG serait au coeur d’une nouvelle polémique inattendue.

Neymar condamné au Brésil

Comme le rapporte Le Parisien , Neymar vient d’être condamné à une amende dont le montant reste encore à fixer pour avoir ignoré l’ordre d’arrêter un projet de construction sans autorisation dans une résidence au Brésil. La star du PSG était déjà sous le coup d’une amende d’environ 915 000€ pour diverses infractions environnementales aperçues dans cette même maison luxueuse. Un lac artificiel et une plage étaient notamment en train d’y être construits.

Plusieurs infractions environnementales lui sont reprochées