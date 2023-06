Transfert XXL au PSG, un contrat se prépare

Jean de Teyssière

Dans sa recherche de renforts offensifs, le PSG est intéressé par l'attaquant de Naples : Victor Osimhen. Le Nigérian a marqué les esprits en étant l'un des protagonistes de cette saison napolitaine historique. Et il fait donc logiquement l'objet de convoitises même si son président, Aurelio De Laurentiis, n'a pas encore dit son dernier mot puisqu'une offre de prolongation est sur la table.

Le mercato estival du PSG promet d'être fou. Après le départ de Lionel Messi, le club parisien doit se renforcer offensivement et la piste Victor Osimhen semble brûlante. Mais Naples, par la voix de son président, Aurelio De Laurentiis ne compte pas laisser partir son attaquant aux 31 buts si facilement.

Le PSG et Chelsea veulent Osimhen

Le média Il Mattino fait ce dimanche matin un point sur la situation de Victor Osimhen. L'attaquant nigérian du SSC Naples est forcément convoité par tous les plus grands clubs d'Europe suite à sa saison XXL. D'après ce média italien, Chelsea et le PSG suivraient attentivement la situation de Victor Osimhen et auraient même commencé les enchères. Pour le moment, une offre de 120M€ aurait été proposée au club italien. Problème, Aurelio De Laurentiis en demande entre 150 et 160M€.

Naples veut prolonger Osimhen