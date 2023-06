PSG : Clash en interne, une révélation tombe

Benjamin Labrousse

Durant l’été 2022, le PSG annonçait par le biais de son président vouloir entamer un nouveau cycle. Parmi les nouvelles directives du club parisien, celle de faire davantage confiance aux jeunes du centre de formation. Et si Christophe Galtier avait récemment été remis en cause par l’entraîneur des U19 Zoumana Camara, Luis Campos lui, s’est bel et bien attelé au travail sur le centre de formation.

Récemment, l’entraîneur de l’équipe U19 du PSG Zoumana Camara se livrait dans un entretien accordé au Parisien . Dans ce dernier, « Papus » remettait notamment en cause l’implication de Christophe Galtier au niveau des équipes de jeunes. Selon l’ancien défenseur du club parisien, un manque d’échange était flagrant entre ce dernier et l’entraîneur de l’équipe première, qui devrait rapidement être remplacé par Luis Enrique.

Dans les colonnes du journal l’Équipe , le directeur du centre de formation du PSG Luca Cattani est revenu sur les relations entre les U19 et le groupe professionnel. Des relations assurées par…Luis Campos. « À la fin, avec Yohan (Cabaye, son adjoint), on avait des relations quotidiennes avec l'équipe première. Luis Campos est très intéressé par ce qu'il se passe chez les -19 ans » .

Campos reçoit des rapports quotidiens sur le centre de formation