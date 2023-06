Galtier reçoit un gros tacle au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier aura connu des passages mouvementés. Vivement critiqué, le technicien français ne faisait pas non plus l'unanimité en interne à l'image de Zoumana Camara. L'entraîneur des U19 du club de la capitale s'était effectivement plaint du manque de communication.

Le lien entre l'entraîneur de l'équipe professionnel et celui des jeunes est primordial afin de gérer au mieux l'utilisation et la progression des joueurs formés au club. Mais visiblement, au PSG, cela ne s'est pas passé comme prévu entre Christophe Galtier et Zoumana Camara, comme le racontait ce dernier.

Les regrets de Camara

« Pochettino, je l’ai rencontré en début de saison. Il m’avait salué dans son bureau où j’étais venu récupérer des affaires. Il m’avait dit à l’époque 'mon bureau est grand ouvert, tu viens quand tu veux, tu n’hésites pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu veux discuter football, c’est avec grand plaisir. Ma porte est toujours ouverte.' Et derrière ça, on a vu la saison qu’il a vécue. Elle n’était pas évidente », confiait le coach de U19 du PSG dans les colonnes du Parisien avant d'ajouter qu'il n'a jamais discuté avec Christophe Galtier.

«Pour ce qui est de Galtier, il y a eu zéro rapport»