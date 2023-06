PSG : Incroyable, Neymar vend la mèche pour son avenir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Neymar, l'été promet d'être agité. Le joueur brésilien n'est pas certain d'être présent dans le groupe de Luis Enrique la saison prochaine, même s'il penche de plus en plus vers un statu-quo. Alors que les rumeurs affluent, l'ancienne star du FC Barcelone a lâché un nouvel indice sur son avenir lors d'un message diffusé sur les réseaux sociaux.

Bien que lié au PSG jusqu'en juin 2027, Neymar ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante cet été. Pendant plusieurs semaines, le joueur brésilien comptait faciliter la tâche de son club en ne s'accrochant pas à son contrat. Mais dernièrement, Neymar aurait changé d'avis suite à l'arrivée imminente de Luis Enrique.





Mbappé l’attend au PSG, une offre de 70M€ est lâchée https://t.co/DP2x17npaC pic.twitter.com/bhzCG92K2l — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Neymar annonce une croisière de trois joueurs

En attendant d'y voir plus clair au PSG, Neymar a donné rendez-vous à ses followers sur Instagram. Le joueur brésilien organise une croisière en haute-mer d'une durée de trois jours. Une virée maritime, qui devrait se tenir entre le 26 et le 29 décembre.

Un évènement pendant le boxing-day

Or, durant cette période se déroulera le boxing-day, en Premier League. De quoi refroidir les rumeurs sur une possible arrivée en Angleterre. Malgré l'intérêt de Chelsea, annoncé par le10Sport.com, Neymar pourrait évaluer d'autres options pour son avenir, notamment celle de rester au PSG.