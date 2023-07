Le PSG prépare un énorme transfert, la réponse est cash

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l’une des pistes prioritaires à l’étude au poste de buteur cet été au PSG, Victor Osimhen a fait le point sur sa situation à Naples. Et si l’on en croit son discours, l’international nigérian ne semble pas vraiment disposé à changer d’air et affiche son bonheur de porter les couleurs de l’écurie italienne.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG est en quête d’un buteur de premier choix pour son mercato estival. L’EQUIPE et Le Parisien ont d’ailleurs annoncé lundi que la piste menant à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) était revenue au premier plan dans l’esprit des dirigeants parisiens, eux qui ont du mal à progresser sur leurs autres options, Harry Kane (Tottenham) et Victor Osimhen (Naples).

Osimhen épanoui à Naples

Interrogé par Soccer Net lundi, Osimhen a d’ailleurs jeté un énorme froid quant à la possibilité d’un transfert au PSG : « Je n'ai jamais vu une ville aussi folle de football que Naples. Les Napolitains montrent tout leur amour aux joueurs. Et où que j'aille, je suis toujours respecté. Les enfants m'aiment, beaucoup de gens m'admirent, ils m'idolâtrent en portant mon masque. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci. Je suis heureux d'avoir fait le bon choix en venant », a lâché le buteur nigérian, pour lequel Naples réclame au minimum 150M€. En clair, Osimhen semble être inatteignable pour le PSG.

« Hâte que la nouvelle saison commence »