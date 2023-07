Ejecté par le PSG, il lâche une punchline

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino a été remercié au printemps 2022 par le PSG alors qu’il était encore sous contrat pendant un an. Vivement critiqué sur la fin de son passage à Paris, Pochettino a pris de la hauteur au moment d’analyser son expérience.

Mauricio Pochettino sera au final, resté aussi longtemps au PSG en tant que joueur qu’entraîneur. En effet, lors de ses deux passages à Paris, l’Argentin n’a tenu qu’un an et demi avant d’aller voir ailleurs. Après une année sabbatique et d’innombrables rumeurs au sujet de son prochain challenge, Pochettino va connaître une troisième expérience en Premier League après Southampton et Tottenham.

«Comment ai-je évolué ? Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré !».

En effet, Chelsea a décidé de faire de lui le troisième entraîneur de l’ère-Todd Boehly après Thomas Tuchel et Graham Potter. Invité à s’exprimer sur ses récentes expériences d’entraîneur ces dernières années, Mauricio Pochettino aurait pu se montrer très dur envers le PSG et le traitement qu’il y a reçu. Néanmoins, Pochettino a privilégié une punchline. « Comment ai-je évolué ? Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré ! ».

«Il faut capitaliser sur les expériences, sinon l'expérience n'est rien»