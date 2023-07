Benzema - Mbappé : Il règle ses comptes avec l’Arabie saoudite

Thomas Bourseau

Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, place à Ferland Mendy et Kylian Mbappé en Arabie saoudite. Pas à en croire l’agent de Mendy, Yvan Le Mée, qui a profité d’un passage sur L’Équipe du soir pour taper du poing sur la table.

Karim Benzema a suivi Cristiano Ronaldo en rejoignant la Saudi Pro League cet été. Nouvel avant-centre d’Al-Ittihad, Benzema a quitté le Real Madrid et laissé le brassard de capitaine à Nacho Fernandez. Désormais ex-coéquipier de Benzema à Madrid, Ferland Mendy ferait l’objet d’une éventuelle offre saoudienne selon la Cadena SER.

«Bientôt, ce sera Mbappé en Arabie saoudite. Il n’y a rien»

Mais il n’en est rien d’après Yvan Le Mée qui a vidé son sac pou r L’Équipe du soir en glissant une punchline grâce à Kylian Mbappé. « L’Arabie saoudite pour Ferland Mendy ? Non, il n’y a rien à dire, rien à faire. Là on est parti pour deux mois pour que les joueurs soient annoncés en Arabie saoudite tous les matins. Bientôt, ce sera Mbappé en Arabie saoudite etc. Il n’y a rien ».

«L’Arabie saoudite cherche tous les joueurs, point barre»