Il signe au PSG, une fake news est dénoncée

Jean de Teyssière

Le mercato estival du PSG est particulièrement agité. Six recrues attendent d'être officialisées et le club de la capitale travaille en parallèle sur d'autres dossiers, comme celui épineux menant à Bernardo Silva. Mais le dernier arrivé se nomme Cher Ndour et le jeune italien de 18 ans s'est engagé pour 5 saisons avec le club parisien après être parti libre de Benfica. Un temps annoncé partant directement en prêt, il pourrait finalement faire partie des plans de Luis Enrique.

Alors que l'annonce du nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique devrait se faire ce mercredi à 14h, le club parisien continue de prospecter sur le marché des transferts. Le club parisien devrait annoncer ses six nouvelles recrues dans la foulée et notamment le jeune et prometteur milieu de terrain Cher Ndour, contre qui une fake news a été dénoncée.

Cher Ndour, à peine arrivé, déjà sur le départ ?

Il est coutume pour de nombreux clubs de faire venir un jeune talent prometteur pour le garder sous la main mais son jeune âge ne lui permettant pas de prétendre directement à une place de titulaire, il est envoyé en prêt pour qu'il s'aguerrisse. Le profil de Cher Ndour fait partie de ce cas lui qui n'est apparu qu'une seule fois en équipe première avec Benfica, alors qu'il était arrivé en 2020. Il était alors question pour le PSG de l'envoyer directement en prêt, une fois son officialisation effectuée.

Luis Enrique devrait compter sur lui