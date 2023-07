Le PSG veut régaler Mbappé avec 87M€, le bras de fer continue

Jean de Teyssière

Si Kylian Mbappé reste au PSG la saison prochaine, cela arrangera les affaires des dirigeants parisiens qui construisent une équipe autour de lui. Et le nom de Bernardo Silva, le milieu de terrain de Manchester City est un peu retombé même si ce dossier reste toujours le dossier numéro 1 du mercato parisien. Il était question d'un montant avoisinant les 87M€ mais surtout d'une résistance de la part des Citizens, qui continue aujourd'hui.

Luis Campos continue d'activer son réseau portugais avec notamment l'agent Jorge Mendes. Celui qui gère l'avenir de Marco Asensio, Vitinha ou encore Renato Sanches pourrait à nouveau permettre au PSG de signer une nouvelle recrue. Même si la chose n'est pas aisée, le PSG continue de s'activer pour le transfert de Bernardo Silva, comme annoncé par le10sport.com.

87M€ pour Bernardo Silva ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Bernardo Silva annonce qu'il a des envies d'ailleurs, qu'il a fait le tour avec Manchester City. La récente victoire en Ligue des Champions, la première de Manchester City dans son histoire devrait appuyer cet argumentaire. Récemment, 90min évoquait qu'une somme de 87M€ serait suffisante pour convaincre Manchester City de le lâcher.

Manchester City continue la résistance