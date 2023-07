PSG : La grande annonce, l’Espagne s’incline devant Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid. Le président de la Liga, Javier Tebas, a profité d’un gala pour la ligue espagnole afin de faire part de son souhait de témoigner de la venue de l’attaquant du PSG.

Ce lundi soir s’est déroulé le gala de présentation du nouveau logo de la Liga. En tant que président de l’élite du football espagnol, Javier Tebas était évidemment présent. L’occasion pour le patron de la Liga de lâcher un appel du pied à Kylian Mbappé.

«Mbappé ? Le Real Madrid est une super-équipe et peut se permettre beaucoup de choses»

D’après L’Équipe , les discussions seraient froides entre le PSG et le clan Mbappé au sujet de son avenir. Paris estimerait que le plan de Kylian Mbappé serait de partir libre dans un an. Pour Tebas, il est le bienvenu au Real Madrid. « C'est toute l'imagination que j'ai et que je souhaite. Le Real Madrid est une super-équipe et peut se permettre beaucoup de choses. Ils ont toujours été très modérés dans leurs stratégies et ils s'en sortent très bien. J'aimerais bien, tout comme des entraîneurs comme Mourinho ou Guardiola. Mais tout n'est pas possible. J'aimerais simplement le voir avec le nouveau logo ».

«Le souhait est toujours que les meilleurs joueurs jouent ici»