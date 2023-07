Mbappé : Le Real Madrid passe un coup de fil crucial

Thomas Bourseau

Le PSG commencerait à en avoir ras-le-bol du feuilleton constant entourant l’avenir de Kylian Mbappé. C’est pourquoi un transfert serait plus que jamais d’actualité. D’ailleurs, le Real Madrid se serait préparé au mieux.

Kylian Mbappé semble plus que jamais être sur le départ. Contrairement à l’été 2021, moment où il avait demandé un bon de sortie non autorisé par le PSG, ou encore au printemps 2022 où Mbappé s’est laissé convaincre par le Paris Saint-Germain de rallonger son contrat, le club de la capitale serait prêt à tourner la page Mbappé après que le joueur ait refusé d’activer la classe présente dans son contrat.

Le PSG fixerait le prix du transfert de Mbappé à 300M€

De plus, les propos virulents de Kylian Mbappé envers le PSG lors d’une interview accordée à L’Équipe et France Football ne seraient pas bien passés à Paris. Et maintenant ? La Gazzetta dello Sport affirme que le Paris Saint-Germain aurait fixé le prix de départ de Mbappé à 300M€.

Mbappé : La réponse cinglante du PSG https://t.co/uBw4Cor6HT pic.twitter.com/Zf60Qmwgu9 — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Le Real Madrid a deux armes pour le transfert de Mbappé