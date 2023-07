Mbappé clashe le PSG et se fait détruire à l'étranger

Axel Cornic

Le récent entretien de Kylian Mbappé à France Football pourrait bien être le point de non-retour. La relation entre la star française et le Paris Saint-Germain s’est grandement dégradée depuis l’annonce de son possible départ libre en juin 2024, mais les choses sont désormais passées à un autre niveau, avec le PSG qui semble totalement dépassé. En Italie, on a toutefois choisi de prendre la défense du club parisien...

On pensait avoir vécu le pire lors de la saison 2021/2022, mais le feuilleton Mbappé a repris de plus belle à Paris. La star française ne souhaite pas prolonger et le PSG a décidé de se montrer inflexible : soit il prolonge soit il sera transféré dès ce mercato. Problème, pour le moment aucun club ne semble disposé à offrir les montants astronomiques réclamés par les Parisiens !

« Le PSG a fait des erreurs, mais je dois dire qu’il y a une certaine indécence de la part du garçon »

Sur le plateau de Sky Sport Italia , Paolo Di Canio a vivement critiqué l’attitude de Kylian Mbappé, même s’il reconnait que le PSG a quelque part donné le bâton pour se faire battre. « C’est le PSG qui s’est mis dans cette situation. Tu l’as trop gâté et il est devenu une véritable marque mondiale » a expliqué l’ancien footballeur italien. « Le PSG doit faire le moins de dégâts possible et donc le vendre s’il ne prolonge pas. Le PSG a fait des erreurs, mais je dois dire qu’il y a une certaine indécence de la part du garçon ».

« L'attitude de Mbappé est une honte totale ! »